Рабочий погиб в результате несчастного случая на стройплощадке в Ашдоде
время публикации: 18 января 2026 г., 15:55 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 15:55
На строительной площадке на улице Жаботински в Ашдоде произошел несчастный случай, в результате которого погиб один из рабочих. По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", мужчина в возрасте примерно 40 лет получил множественные травмы.
К моменту прибытия медиков он не дышал, у него не было пульса. Полученные мужчиной травмы не оставляли шансов на жизнь, и реанимация была невозможна. Медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.
