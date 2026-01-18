x
Израиль

Рабочий погиб в результате несчастного случая на стройплощадке в Ашдоде

Мада
Погибшие
Ашдод
время публикации: 18 января 2026 г., 15:55 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 15:55

На строительной площадке на улице Жаботински в Ашдоде произошел несчастный случай, в результате которого погиб один из рабочих. По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", мужчина в возрасте примерно 40 лет получил множественные травмы.

К моменту прибытия медиков он не дышал, у него не было пульса. Полученные мужчиной травмы не оставляли шансов на жизнь, и реанимация была невозможна. Медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего.

Израиль
