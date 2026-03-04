x
04 марта 2026
Ближний Восток

Генсек "Хизбаллы": "Мы продолжим бороться. Израиль – угроза для всего региона"

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 04 марта 2026 г., 22:21 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 23:19
Генсек "Хизбаллы": "Мы продолжим бороться. Израиль - угроза для всего региона"
Wikipedia.org. Фото: Hamed Malekpour/Tasnim News Agency

Генеральный секретарь шиитской террористической организации "Хизбалла" шейх Наим Касем впервые с начала войны выступил публично. В своей речи он заявил, что "Хизбалла" продолжит боевые действия против Израиля. "Наша борьба не связана ни с одной другой войной. Наше требование – прекращение израильских атак и вывод израильских войск из Ливана", – заявил он.

Наим Касем сказал, что "Хизбалла" до последнего времени соблюдала условия соглашения о прекращении огня, в то время как Израиль не выполнил ни одного из его условий. "Израиль является угрозой для всего региона. Мы согласились дать шанс дипломатии, но за 15 месяцев это не принесло никаких результатов".

Глава "Хизбаллы" пообещал, что его группировка будет "сражаться до последнего и не сдастся".

Наим Касем обратился к правительству Ливана с призывом выполнить свои обязательства и обеспечить суверенитет государства. Он потребовал "не наносить "Хизбалле" удара в спину" и призвал к сотрудничеству с его организацией, поскольку именно она, по его словам, защищает ливанцев от Израиля.

"Пока существует оккупация, вооруженное сопротивление является законным правом ливанского народа с точки зрения внутреннего и международного права, и это также соответствует конституции Ливана", – сказал он.

Ближний Восток
