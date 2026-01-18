ЦАХАЛ создает новые должности специалистов для помощи резервистам и их семьям

Отдел кадров ЦАХАЛа создает три новые должности, которые в ближайшие месяцы присоединятся к процессу сопровождения военнослужащих-резервистов: в боевых резервных батальонах и бригадах вводятся специальные штатные единицы для офицеров, которые в будущем будут помогать резервистам и их близким.

По сообщению Армии обороны Израиля, в эти дни новые специалисты начинают проходить специализированные курсы подготовки. Решение об открытии ставок для них было принято после изучения проблем и задач, возникших в ходе войны из-за существенного количества призывающихся резервистов и длительного срока их службы.

Одной из серьезных сложностей оказалась возможность резервистов поддерживать связь с супругами, остающимися дома с детьми, и необходимость как-то помогать им с семейной рутиной "удаленно". Новые офицеры поддержки службы ("кцин маатефет а-ширут") будут отвечать за семьи резервистов: именно они будут контактировать с семьями резервистов, находящихся на оперативных заданиях без доступа к телефонам, и сообщать им максимально возможную информацию об операциях, выездах домой и состоянии бойцов.

Они же будут помогать с реализацией прав и льгот как внутри ЦАХАЛа, так и "на гражданке", а также будут помогать семьям вернувшихся со службы резервистов в адаптации и выявлении тревожных сигналов. При необходимости, они будут подключать специалистов по психическому здоровью.

Еще одна новая должность – "кцин лехидут" – "офицер консолидации". В резервных батальонах служат люди из самых различных населенных пунктов, с разным бэкграундом, из разных слоев населения и из разных общин, и они не всегда знакомы друг с другом и всеми тонкостями. "Кцин лехидут" будет отвечать за создание "внутреннего сообщества", консультирование и социальную работу, он будет создавать различные совместные активности и групповые обмены. В ситуации "консолидации" резервного батальона военнослужащим будет проще общаться, работать и вместе воевать.

Третья новая должность – "мефакед хамаль ореф хативати" – командир оперативного тылового штаба бригады. Эта должность предназначена для офицеров, которые прослужили длительное время в бригаде и заработали существенный стаж. Под его командованием будут находиться все профессиональные службы по вопросам работы с людьми – кадровая служба, офицер психического здоровья, социальные службы, а также вышеназванные офицеры, которых не было раньше.