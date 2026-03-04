x
04 марта 2026
Ведомство тыла смягчило ограничения на экономическую деятельность

время публикации: 04 марта 2026 г., 23:09 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 23:10
Ведомство тыла снизило ограничения на экономическую деятельность
Пресс-служба ЦАХАЛа

По итогам оценки ситуации, проведенной вечером в среду, 4 марта, после пяти дней боевых действий, Ведомство тыла приняло решение смягчить ограничения для населения.

Массовые мероприятия: с 12:00 четверга, 5.3.2026, и до 20:00 субботы, 7.3.2026, разрешается проводить собрания численностью до 50 человек, при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время. Тем самым на выходных фактически разрешается проведение молитв в синагогах и семейных застолий.

Рабочие места: с 12:00 четверга разрешается возобновить работу на предприятиях и в учреждениях, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Учеба: учебные заведения остаются закрытыми - занятия не проводятся ни в четверг, ни в пятницу.

Пляжи

В субботу Ведомство тыла проведет дополнительную оценку обстановки и в исходе субботы сообщит населению об актуальных инструкциях на следующую неделю.

