ЦАХАЛ сообщил о завершении серии ударов по инфраструктуре "Хизбаллы" в Ливане
время публикации: 04 марта 2026 г., 23:06 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 23:20
Армия сообщила о завершении нанесения серии ударов по террористической инфраструктуре "Хизбаллы" по всему Ливану.
Среди атакованных целей: ракетные установки "Хизбаллы" к югу от реки Литани, цех по производству атакующих беспилотников и дронов.
"Вся эта инфраструктура использовалась террористической организацией для осуществления нападений против сил ЦАХАЛа и граждан государства Израиль", – говорится в сообщении.
