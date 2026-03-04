ЦАХАЛ сообщил о завершении серии ударов по инфраструктуре "Хизбаллы" в Ливане

Армия сообщила о завершении нанесения серии ударов по террористической инфраструктуре "Хизбаллы" по всему Ливану.

Среди атакованных целей: ракетные установки "Хизбаллы" к югу от реки Литани, цех по производству атакующих беспилотников и дронов.

"Вся эта инфраструктура использовалась террористической организацией для осуществления нападений против сил ЦАХАЛа и граждан государства Израиль", – говорится в сообщении.