Израиль

В течение часа ВВС ЦАХАЛа дважды атаковали боевиков "Хизбаллы" в Бейруте

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
ЦАХАЛ
время публикации: 04 марта 2026 г., 22:30 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 23:01
ЦАХАЛ: ВВС атаковали боевика "Хизбаллы" в районе Бейрута
AP Photo/Leo Correa

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за последний час в районе Бейрута были осуществлены две атаки на боевиков террористической группировки "Хизбалла".

Согласно публикациям в ливанских источниках, взрывы прогремели в Дахии, на юге Бейрута. Во время первой атаки израильскими ВВС был атакован автомобиль. Судя по фотографиям с места событий, публикуемым жителями ливанской столицы в социальных сетях, цель была успешно поражена.

