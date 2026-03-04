В течение часа ВВС ЦАХАЛа дважды атаковали боевиков "Хизбаллы" в Бейруте

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за последний час в районе Бейрута были осуществлены две атаки на боевиков террористической группировки "Хизбалла".

Согласно публикациям в ливанских источниках, взрывы прогремели в Дахии, на юге Бейрута. Во время первой атаки израильскими ВВС был атакован автомобиль. Судя по фотографиям с места событий, публикуемым жителями ливанской столицы в социальных сетях, цель была успешно поражена.