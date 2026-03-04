В Иерусалиме группа подростков избила водителей компании "Супербус"

Вечером 4 марта в иерусалимском квартале Рамот подвергся нападению несовершеннолетних хулиганов водитель 31-го маршрута компании "Супербус". В профсоюзе водителей называют случившееся "попыткой линча".

По информации издания "А-Йом", группа подростков перекрыла дорогу перед автобусом, затем забросала его камнями, разбив лобовое стекло, затем хулиганы поднялись в салон и избили водителя. Сотрудники службы безопасности, которых вызвал водитель, прибыли на место происшествия после того, как нападавшие сбежали.

Водитель доставлен в больницу. Ожидается, что после выписки он подаст жалобу в полицию.

В этом инциденте никто из пассажиров автобуса не пострадал.