В Тель-Авиве и Хайфе проходят демонстрации протеста

Вечером 18 июля в различных районах страны прошли демонстрации протеста против политики правительства.

На площади возле театра "Габима" митинговали более 1000 человек. В демонстрации принял участие Гилад Голан, отец майора Саги Голана из кибуца Беэри, погибшего 7 октября 2023 года. "Когда правительство не берет ответственность за случившееся и не создает следственную комиссию, нет шанса, что что-то изменится к лучшему", - заявил Голан.

На площади Хорев в Хайфе митинговали несколько сот человек. Они протестовали против законов, которые принял Кнессет в последнюю неделю.

Позднее ожидается марш протеста в Иерусалиме.