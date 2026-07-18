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Израиль

В Тель-Авиве и Хайфе проходят демонстрации протеста

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Акции протеста
время публикации: 18 июля 2026 г., 21:19 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 21:19
В Тель-Авиве и Хайфе проходят демонстрации протеста
Пресс-служба полиции Израиля

Вечером 18 июля в различных районах страны прошли демонстрации протеста против политики правительства.

На площади возле театра "Габима" митинговали более 1000 человек. В демонстрации принял участие Гилад Голан, отец майора Саги Голана из кибуца Беэри, погибшего 7 октября 2023 года. "Когда правительство не берет ответственность за случившееся и не создает следственную комиссию, нет шанса, что что-то изменится к лучшему", - заявил Голан.

На площади Хорев в Хайфе митинговали несколько сот человек. Они протестовали против законов, которые принял Кнессет в последнюю неделю.

Позднее ожидается марш протеста в Иерусалиме.

Израиль
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