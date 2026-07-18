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Израиль

Пожар в Самарии: продолжается борьба с огнем, начато расследование

Полиция
Иудея и Самария
Пожары
время публикации: 18 июля 2026 г., 21:02 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 21:06
Пожар в Самарии: продолжается борьба с огнем, начато расследование
Фото: пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"
Пожар в Самарии: продолжается борьба с огнем, начато расследование
Фото: пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"
Пожар в Самарии: продолжается борьба с огнем, начато расследование
Фото: пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"
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Вечером 18 июля Служба пожарной охраны совместно с пресс-службой полиции сообщили о ходе тушения пожаров, вспыхнувших в Самарии.

В Хават-Гилад продолжается тушение пожара. Одновременно создана рабочая группа по расследованию обстоятельств возникновения очагов возгорания.

Одновременно крупные силы полиции блокируют шоссе, прилегающие к месту пожара.

На месте происшествия работает 41 пожарно-спасательный расчет при содействии дополнительных сил, прилагая усилия для ликвидации последних очагов возгорания, предотвращения повторного распространения огня и установления полного контроля над происшествием.

По состоянию на данный момент сотрудники полиции округа Шай продолжают перекрывать перекрестки Джит, Кдумим и Ицхар с целью предотвращения угрозы гражданам, проезжающим по шоссе, и обеспечения свободного проезда автомобилям экстренных служб. К настоящему времени несколько пострадавших с легкими травмами и один пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Израиль
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