Пожар в Самарии: продолжается борьба с огнем, начато расследование

Вечером 18 июля Служба пожарной охраны совместно с пресс-службой полиции сообщили о ходе тушения пожаров, вспыхнувших в Самарии.

В Хават-Гилад продолжается тушение пожара. Одновременно создана рабочая группа по расследованию обстоятельств возникновения очагов возгорания.

Одновременно крупные силы полиции блокируют шоссе, прилегающие к месту пожара.

На месте происшествия работает 41 пожарно-спасательный расчет при содействии дополнительных сил, прилагая усилия для ликвидации последних очагов возгорания, предотвращения повторного распространения огня и установления полного контроля над происшествием.

По состоянию на данный момент сотрудники полиции округа Шай продолжают перекрывать перекрестки Джит, Кдумим и Ицхар с целью предотвращения угрозы гражданам, проезжающим по шоссе, и обеспечения свободного проезда автомобилям экстренных служб. К настоящему времени несколько пострадавших с легкими травмами и один пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.