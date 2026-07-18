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Израиль

ДТП на шоссе №6, мужчина получил тяжелые травмы

Мада
ДТП
время публикации: 18 июля 2026 г., 22:42 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 22:42
ДТП на шоссе №6, мужчина получил тяжелые травмы
Пресс-служба МАДА

На шоссе №6 произошло столкновение двух автомобилей. Авария произошла между Ницаней Оз и развязкой Бака Джит в районе Хадеры.

Мужчина 63 лет получил тяжелые травмы, еще один человек получил легкие травмы.

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" оказала пострадавшим первую помощь и доставила их в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Дорожная полиция приступила к расследованию.

Израиль
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