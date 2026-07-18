ДТП на шоссе №6, мужчина получил тяжелые травмы
время публикации: 18 июля 2026 г., 22:42 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 22:42
На шоссе №6 произошло столкновение двух автомобилей. Авария произошла между Ницаней Оз и развязкой Бака Джит в районе Хадеры.
Мужчина 63 лет получил тяжелые травмы, еще один человек получил легкие травмы.
Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" оказала пострадавшим первую помощь и доставила их в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.
Дорожная полиция приступила к расследованию.