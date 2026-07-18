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Израиль

Нетаниягу пытается создать совместный список Смотрича и Бен-Гивра

Ционут Датит
Оцма Иегудит
Выборы 2026
время публикации: 18 июля 2026 г., 21:51 | последнее обновление: 18 июля 2026 г., 21:58
Нетаниягу пытается создать совместный список Смотрича и Бен-Гивра
Olivier Fitoussi/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу возобновил попытки создать совместный список "Ционут Датит" и "Оцма Иегудит".

Как сообщают вечером 18 июля некоторые СМИ, Нетаниягу возобновляет попытки привести к объединению двух партий после того, как в опросах наметилось усиление "Ционут Датит" за счет "Оцма Иегудит".

В последние недели министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир неоднократно заявлял, что намерен баллотироваться самостоятельно.

Израиль
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