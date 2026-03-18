x
18 марта 2026
|
последняя новость: 15:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 марта 2026
|
18 марта 2026
|
последняя новость: 15:06
18 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Судья обязал Бен-Гвира удалить видео из тюрем и с полицейского катера: "Предвыборная агитация"

Судебные решения
Итамар Бен-Гвир
Пропаганда
время публикации: 18 марта 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 13:57
Глава ЦИК судья Ноам Сольберг обязал Бен-Гвира удалить видео из тюрем и с полицейского катера: "Предвыборная агитация"
Chaim Goldberg/Flash90; Tsafrir Abayov/Flash90

Глава Центральной избирательной комиссии судья Ноам Сольберг обязал министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира удалить со своих личных аккаунтов в социальных сетях видеоролики, снятые на государственных объектах: в местах лишения свободы и на полицейском катере.

В своем решении судья назвал эти видео "предвыборной агитацией" и подчеркнул, что при их создании использовались государственные ресурсы, а в кадре присутствовали сотрудники служб безопасности в форме. "Общественное достояние не является сценическим реквизитом для предвыборной агитации", – написал судья. Он также обязал министра и фракцию "Оцма Йегудит" оплатить судебные издержки в размере 9000 шекелей, отметив, что речь идет о повторном нарушении указаний.

В окружении Бен-Гвира подвергли решение Сольберга резкой критике, сообщает 14 канал ИТВ. Они заявили, что Ноам Сольберг "почти автоматически принимает позиции левых и анархистов". По их словам, речь идет об избирательном правоприменении: "В случаях, когда представители левого лагеря действовали аналогичным образом, судья не счел нужным вмешиваться. А здесь, когда речь идет о министре, который борется за семьи погибших и против ХАМАСа, вдруг вспоминают о технических статьях закона".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 сентября 2024

Юрсоветница обвинила Бен-Гвира в незаконной агитации из-за фото в его кабинете
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 августа 2022

"Исраэйр" потребовал от Бен-Гвира удалить снятый в самолете компании ролик с предложением выслать депутатов арабского списка