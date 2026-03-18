Судья обязал Бен-Гвира удалить видео из тюрем и с полицейского катера: "Предвыборная агитация"

Глава Центральной избирательной комиссии судья Ноам Сольберг обязал министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира удалить со своих личных аккаунтов в социальных сетях видеоролики, снятые на государственных объектах: в местах лишения свободы и на полицейском катере.

В своем решении судья назвал эти видео "предвыборной агитацией" и подчеркнул, что при их создании использовались государственные ресурсы, а в кадре присутствовали сотрудники служб безопасности в форме. "Общественное достояние не является сценическим реквизитом для предвыборной агитации", – написал судья. Он также обязал министра и фракцию "Оцма Йегудит" оплатить судебные издержки в размере 9000 шекелей, отметив, что речь идет о повторном нарушении указаний.

В окружении Бен-Гвира подвергли решение Сольберга резкой критике, сообщает 14 канал ИТВ. Они заявили, что Ноам Сольберг "почти автоматически принимает позиции левых и анархистов". По их словам, речь идет об избирательном правоприменении: "В случаях, когда представители левого лагеря действовали аналогичным образом, судья не счел нужным вмешиваться. А здесь, когда речь идет о министре, который борется за семьи погибших и против ХАМАСа, вдруг вспоминают о технических статьях закона".