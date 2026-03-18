Бывший министр алии и абсорбции Яаков Эдри скончался в возрасте 75 лет

Яаков Эдри, бывший мэр города Ор-Акива, депутат Кнессета и министр, скончался в результате инсульта в возрасте 75 лет. Он оставил после себя жену и двоих дочерей.

Яаков Эдри – репатриант из Марокко. В период с 1989 по 2003 год он возглавлял муниципалитет Ор-Акивы. Был избран в Кнессет 16-го созыва от "Ликуда", занимал пост заместителя министра внутренних дел.

Покинул "Ликуд" вместе с создателями партии "Кадима". В правительстве Эхуда Ольмерта занимал пост министра здравоохранения и министра по делам развития Негева и Галилеи, затем получил портфель министра алии и абсорбции и возглавлял это ведомство в течение года.

В 2013 году Яаков Эдри вернулся в родной город и вновь возглавил муниципалитет при поддержке "Ликуда", уволился с этой должности в 2023 году после того, как против него выдвинули обвинения в коррупции и нападении, и ушел из политики и общественной жизни.