18 марта 2026
Бывший министр алии и абсорбции Яаков Эдри скончался в возрасте 75 лет

время публикации: 18 марта 2026 г., 09:46 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 09:52
Miriam Alster/Flash90

Яаков Эдри, бывший мэр города Ор-Акива, депутат Кнессета и министр, скончался в результате инсульта в возрасте 75 лет. Он оставил после себя жену и двоих дочерей.

Яаков Эдри – репатриант из Марокко. В период с 1989 по 2003 год он возглавлял муниципалитет Ор-Акивы. Был избран в Кнессет 16-го созыва от "Ликуда", занимал пост заместителя министра внутренних дел.

Покинул "Ликуд" вместе с создателями партии "Кадима". В правительстве Эхуда Ольмерта занимал пост министра здравоохранения и министра по делам развития Негева и Галилеи, затем получил портфель министра алии и абсорбции и возглавлял это ведомство в течение года.

В 2013 году Яаков Эдри вернулся в родной город и вновь возглавил муниципалитет при поддержке "Ликуда", уволился с этой должности в 2023 году после того, как против него выдвинули обвинения в коррупции и нападении, и ушел из политики и общественной жизни.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 марта 2023

Мэру Ор-Акивы предъявлены обвинения в коррупции
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 июня 2021

Полиция рекомендует отдать под суд мэра Ор-Акивы Яакова Эдри
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 ноября 2020

Мэр Ор-Акивы Яаков Эдри подозревается в изнасиловании
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 ноября 2020

Разрешено к публикации: во взяточничестве подозревается мэр Ор-Акивы Яаков Эдри