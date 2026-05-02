Израиль

ЦАХАЛ уничтожил около 50 объектов инфраструктуры "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 02 мая 2026 г., 10:24 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 10:34
1 мая ВВС нанесли удары по целям на юге Ливана и ликвидировали боевиков, действовавших вблизи сил ЦАХАЛа. В ходе атак было уничтожено около 50 объектов инфраструктуры террористической организации "Хизбалла" в различных районах.

Среди атакованных целей: штабы, здания военного назначения и другие объекты террористической инфраструктуры.

Также пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что террористическая организация "Хизбалла" выпустила несколько ракет в сторону сил ЦАХАЛа, действующих на юге Ливана. Ракеты упали на незастроенной местности на юге Ливана.

