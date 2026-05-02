x
В Израиле наблюдалось редкое явление – радужное кольцо вокруг cолнца

время публикации: 02 мая 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 15:57
Солнечное гало. Снято в заповеднике Нахаль-Аюн.
Фото: Наджи Рашаш, Управление природы и парков

2 мая во многих районах Израиля наблюдалось редкое явление – радужное кольцо вокруг cолнца.

Директор Метеорологической службы Израиля, доктор Амир Гивати, объяснил природу этого феномена: "Сегодня в разных частях страны можно заметить радугу вокруг cолнца. Это явление, называемое гало, возникает при наличии в небе облаков верхнего яруса, характерных для шарава".

Доктор Гивати добавил: "Поскольку они находятся на большой высоте – от шести до восьми километров, то состоят из микроскопических ледяных кристаллов. Преломление солнечных лучей в этих ледяных частицах и создает эффект радужного кольца вокруг cолнца. Это действительно редкое зрелище"

