В Израиле наблюдалось редкое явление – радужное кольцо вокруг cолнца

2 мая во многих районах Израиля наблюдалось редкое явление – радужное кольцо вокруг cолнца.

Директор Метеорологической службы Израиля, доктор Амир Гивати, объяснил природу этого феномена: "Сегодня в разных частях страны можно заметить радугу вокруг cолнца. Это явление, называемое гало, возникает при наличии в небе облаков верхнего яруса, характерных для шарава".

Доктор Гивати добавил: "Поскольку они находятся на большой высоте – от шести до восьми километров, то состоят из микроскопических ледяных кристаллов. Преломление солнечных лучей в этих ледяных частицах и создает эффект радужного кольца вокруг cолнца. Это действительно редкое зрелище"