Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне вышли в финал Дивизиона 2

Спорт/важное
время публикации: 02 мая 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 10:28
Чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне вышли в финал Дивизиона 2
AP Photo/Aijaz Rahi

В Амстердаме продолжается мужской командный чемпионат Европы по сквошу.

В финальной игре Дивизиона 2 встретятся сборные Ирландии и Израиля.

Израильтяне в полуфинале победили 3:0 сборную Австрии.

Состав сборной Израиля: Даниэль Полещук, Элад Робеншток, Сегев Ром, Рои Авраам, Яли Шас.

