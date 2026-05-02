Чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне вышли в финал Дивизиона 2
время публикации: 02 мая 2026 г., 10:21 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 10:28
В Амстердаме продолжается мужской командный чемпионат Европы по сквошу.
В финальной игре Дивизиона 2 встретятся сборные Ирландии и Израиля.
Израильтяне в полуфинале победили 3:0 сборную Австрии.
Состав сборной Израиля: Даниэль Полещук, Элад Робеншток, Сегев Ром, Рои Авраам, Яли Шас.
