Мозг собак начал уменьшаться в размерах по меньшей мере 5000 лет назад

Ученые давно знают, что у собак мозг меньше, чем у волков, однако новое исследование показывает, что его уменьшение началось как минимум 5000 лет назад. По мнению специалистов, это помогает лучше понять процесс одомашнивания собак. При этом исследователи подчеркивают, что уменьшение мозга не означает снижение интеллекта – собаки не стали "глупее" своих предков. Более того, современная среда просто не всегда позволяет им полностью проявлять свои когнитивные способности.

Команда из Французского национального центра научных исследований отмечает, что собаки остаются очень умными животными, а одомашнивание скорее усилило их способность взаимодействовать с людьми. История отношений человека и собак насчитывает более 15 тысяч лет. Однако до сих пор ученые спорят, когда именно у собак начал уменьшаться мозг: на ранних этапах одомашнивания или значительно позже, уже в период появления пород.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science, ученые проанализировали КТ-сканы черепов древних и современных собак и волков. В выборку вошли как ископаемые образцы возрастом до 35 тысяч лет, так и современные животные разных типов – от породистых собак до дворняг и динго. Результаты показали, что современные собаки в среднем имеют мозг примерно на 32% меньше, чем волки. У собак позднего неолита разница была ещё заметнее – их мозг был почти на 46% меньше, чем у волков того времени.

Интересно, что у самых древних "протособак", живших рядом с людьми 35-15 тысяч лет назад, уменьшения мозга не обнаружили. У некоторых из них он даже был немного больше, чем у волков, что может говорить о более сложном и постепенном процессе одомашнивания. Ученые пока не могут точно объяснить, почему мозг собак уменьшился. Одно из предположений – при сокращении его размеров происходит перераспределение функций, из-за чего поведение животных меняется: они могут становиться менее гибкими в обучении, но более осторожными и внимательными к окружению.

Другая версия связана с условиями жизни: в ранних человеческих поселениях более мелким собакам требовалось меньше пищи и энергии, что могло давать им эволюционное преимущество. Специалисты также подчеркивают, что первые этапы отношений человека и собак могли быть более свободными и менее "одомашненными", чем считалось ранее, а формирование современных признаков произошло позже.