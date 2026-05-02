Взрыв в Зенджане: среди погибших – офицер КСИР

Иранское информационное агентство Fars сообщило, что среди бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), погибших 1 мая в результате взрыва боеприпасов в Зенджане, был офицер по имени Али Мусауи Хауаи.

Согласно сообщению, в командовал подразделением саперов.

По сообщениям иранских СМИ, в результате взрыва боеприпасов, оставшихся после ударов в ходе войны против Ирана, погибли 14 бойцов КСИР.