Взрыв в Зенджане: среди погибших – офицер КСИР
время публикации: 02 мая 2026 г., 14:17 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 14:43
Иранское информационное агентство Fars сообщило, что среди бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), погибших 1 мая в результате взрыва боеприпасов в Зенджане, был офицер по имени Али Мусауи Хауаи.
Согласно сообщению, в командовал подразделением саперов.
По сообщениям иранских СМИ, в результате взрыва боеприпасов, оставшихся после ударов в ходе войны против Ирана, погибли 14 бойцов КСИР.
