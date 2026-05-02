Подросток, подозреваемый в причастности к убийству Иману Залки, сдался полиции

15-летний подросток, подозреваемый в участии в драке, в результате которой был убит 21-летний Иману Биньямин Залка из Петах-Тиквы, добровольно явился в полицию и сдался властям.

Напомним, по этому делу задержаны 11 человек, все они несовершеннолетние, разброс возрастов от 11 до 17 лет. Двум ключевым подозреваемым по 15 лет, один из них, по мнению следствия, ударил Имана Залку ножом, а другой передал ему этот нож. Эти двое, как ожидается, будут обвинены в убийстве, тогда как остальные, избивавшие Иману, будут обвинены в причинении телесных повреждений.

Напомним, во время Дня независимости в пиццерию в Петах-Тикве вошла группа подростков: они шумели, толкали друг друга и брызгали на посетителей "снежным" спреем из баллончиков. Залка попросил их прекратить беспокоить посетителей, подростки начали агрессивно пререкаться, и Залка попросил их уйти. Однако на этом все не закончилось.

Около часа ночи Иману Биньямин Залка завершил работу, закрыл филиал пиццерии и собирался идти домой. Подростки поджидали его. Они напали на Залку, тот пытался защищаться, и тогда его ударили ножом в ногу, пробив бедренную артерию, после чего сбежали с места преступления.

Иману потерял много крови, был госпитализирован в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но в четверг вечером 21-летний Иману Биньямин Залка скончался от полученных ран.