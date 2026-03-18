ЦАХАЛ предупредил жителей ливанской деревни Аль-Акбия о скорых ударах

Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей ливанской деревни Аль-Акбия (между Сайдой и Тиром, юго-запад Ливана), в котором сообщил о скорых ударах по целям в этом населенном пункте.

"В целях вашей безопасности мы настоятельно призываем вас немедленно эвакуироваться из своих домов в районе, указанном на карте, и переместиться к северу от реки Захрани", – заявляет ЦАХАЛ.