Внимание, розыск: пропал Максим Арнов из Бат-Яма
время публикации: 18 марта 2026 г., 19:56 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 19:56
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 49-летнего Максима Арнова, жителя Бат-Яма. В последний раз его видели 19 февраля в Бат-Яме.
Приметы пропавшего: рост 167 см, стройный, брит налысо, глаза светлые. Особые приметы: носит бороду, имеет татуировки на руках.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или по телефону 03-5555222.