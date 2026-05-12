За год в Израиле признаны 128 жертв торговли людьми, Россия – первый поставщик "живого товара"

За последний год в Израиле были официально признаны 128 жертв торговли людьми, тогда как годом ранее их было 73. В числе пострадавших – 30 иностранных работников, которых удерживали или эксплуатировали в условиях, приравненных к рабству.

Эти данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии по борьбе с торговлей людьми под председательством генерального директора министерства юстиции Итамара Доненфельда.

Наиболее значительный рост зафиксирован среди иностранных работников, признанных жертвами торговли людьми и содержавшихся в условиях рабства или принудительного труда. Их число оказалось в шесть раз выше, чем годом ранее.

На фоне усиления контроля также выросло число полицейских расследований по подозрению в преступлениях, связанных с торговлей людьми.

Большинство признанных жертв – женщины. Вместе с тем число мужчин, признанных жертвами торговли людьми, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом, причем большинство из них – иностранные работники.

Согласно данным, 90,4% жертв, признанных в 2025 году, были направлены в государственное подразделение по координации борьбы с торговлей людьми через официальные структуры – полицию, министерство труда и социального обеспечения, Управление по делам населения и миграции, социальные и медицинские службы, а также судебные инстанции. Часть обращений поступила через общественные организации.

Россия занимает первое место в "рейтинге" стран происхождения жертв торговли людьми, прибывших в Израиль в последние годы: из 128 признанных жертв 52 человека прибыли из России. На втором месте находится Украина (46 человек), на третьем – Эфиопия (41 человек), далее следуют Гватемала (38 человек), Бразилия, откуда в Израиль прибыли 30 жертв торговли людьми, палестинская автономия (29 человек), Таиланд (25 человек). Три признанных в Израиле жертвы торговли людьми прибыли из США, четверо – из Беларуси, 10 – из Китая, и девять человек – из Колумбии.

Большинство жертв были ввезены в Израиль для занятия проституцией.

В социальной службе минюста объясняют рост числа признанных жертв изменением механизма идентификации и улучшением выявления случаев торговли людьми, а также усилением правоприменения и созданием двух новых подразделений полиции Израиля по борьбе с торговлей людьми.

Эти меры привели к открытию 34 полицейских расследований по подозрению в торговле людьми и подаче обвинительных заключений прокуратурой. Кроме того, была усилена работа по выявлению жертв в аэропорту "Бен-Гурион" в рамках модели, которую в минюсте называют уникальной для Израиля.

Параллельно минюст совместно с полицией Израиля и министерством социального обеспечения продвигает новую схему участия социальных служб в борьбе с преступлениями, связанными с проституцией. Власти объясняют это стремлением укрепить доверие жертв к государственным структурам.