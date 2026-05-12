12 голландских медиков отправлены в карантин из-за нарушения протоколов хантавируса

12 сотрудников больницы, расположенной в голландском городе Неймеген, были отправлены в изолятор из-за нарушения протокола безопасности при проведении анализов крови и мочи пациента, инфицированного хантавирусом.

Медики проведут в карантине шесть недель. "Мы проведем тщательное расследование событий, чтобы предотвратить повторение таких случаев в будущем", – обещала председатель правления больницы Бертин Лахейс. Подтверждено, что носитель вируса был пассажиром круизного лайнера MV Hondius.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что зафиксировано уже девять случаев заболевания Андийским штаммом хантавируса. Днем ранее стало известно о положительных анализах у граждан США и Испании, участвовавших в круизе.

После того, как все пассажиры MV Hondius были эвакуированы, лайнер, на борту которого находятся 25 членов экипажа, врач и медсестра, вышел из Тенерифе и взял курс на Нидерланды. Как ожидается, он прибудет туда 17 мая. Судно ожидает полная дезинфекция.