В 2025 году число внутренних беженцев из-за конфликтов и насилия достигло рекордного уровня

В 2025 году число внутренних беженцев, вызванных конфликтами и насилием, достигло рекордного уровня и впервые превысило количество перемещений из-за стихийных бедствий. Об этом говорится в новом докладе Центра мониторинга внутреннего перемещения (IDMC).

По данным организации, к концу 2025 года число случаев внутреннего перемещения из-за войн и насилия составило 32,3 млн – это на 60% больше, чем годом ранее. Для сравнения, из-за природных катастроф были перемещены 29,9 млн человек. С момента начала наблюдений в 2008 году конфликты впервые стали основной причиной внутренних перемещений. Генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд назвал происходящее "признаком глобального кризиса защиты мирного населения". По его словам, миллионы людей не могут вернуться домой из-за разрушенной инфраструктуры, отсутствия базовых услуг и продолжающихся боевых действий. Под внутренним перемещением понимается каждый случай, когда человек вынужден покинуть свой дом, не выезжая за пределы страны. Один человек может быть перемещен несколько раз.

Всего в мире в 2025 году насчитывалось 82,2 млн перемещенных людей – это второй по величине показатель после рекордных 83,5 млн в 2024 году. Несмотря на небольшое снижение, авторы доклада подчеркивают, что оно не означает улучшения ситуации. Многие возвращения были вынужденными, а условия для безопасной жизни остаются крайне тяжелыми. Более 83% всех перемещений в прошлом году были связаны с конфликтами и насилием. Почти половина таких случаев пришлась на Судан, Колумбию, Сирию, Йемен и Афганистан. Судан уже третий год подряд остается страной с самым большим числом внутренне перемещенных лиц.

Авторы доклада отмечают, что рост показателей связан как с появлением новых международных конфликтов, так и с эскалацией уже существующих. Почти половина случаев перемещения из-за насилия в 2025 году была вызвана международными вооруженными конфликтами – это почти вдвое больше, чем годом ранее. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Иране и Демократической Республике Конго – на эти две страны пришлось около двух третей всех новых случаев внутреннего перемещения, вызванных конфликтами.