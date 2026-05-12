Израильские ученые нашли причину устойчивости рака простаты и предложили новый метод лечения

Ученые Института Вейцмана выяснили, почему рак простаты перестает реагировать на стандартную гормональную терапию, и предложили новый подход к лечению.

Большинство случаев рака простаты зависят от мужских половых гормонов – андрогенов. Стандартная терапия направлена на подавление их активности, но у многих пациентов опухоль со временем становится устойчивой и болезнь возвращается. Международная группа под руководством профессора Йосефа Ярдена установила причину этого явления.

Примерно в половине случаев при раке простаты происходит слияние двух генов. Как показало исследование, опубликованное в EMBO Molecular Medicine, образующийся при таком сбое белок взаимодействует с рецептором гормона кортизола и активирует гены, способствующие росту опухоли. Даже если мужские половые гормоны подавить терапией, опухоль "переключится" на альтернативный путь, управляемый кортизолом, и будет расти.

На мышиных моделях рака простаты команда показала, что комбинированная терапия – одновременное подавление и мужских гормонов и кортизола – сдерживает рост опухоли.

Исследование поднимает и важный клинический вопрос: стероидные препараты, которые нередко назначают при распространенном раке простаты, в случае опухолей с генным слиянием во многих случаях не только не помогают, но и ускоряют развития болезни, активируя кортизоловый путь.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что пациентам с генным слиянием может помочь комбинированная терапия, – говорит Ярден. – Препарат, блокирующий рецепторы кортизола, был одобрен в прошлом месяце американским регулятором для лечения рака яичников. Поскольку в нашем исследовании он показал обнадеживающие результаты на мышах, я надеюсь, что он окажется эффективным и при раке простаты".