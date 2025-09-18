Командир и три курсанта офицерской школы погибли в секторе Газы

Разрешены к публикации имена четверых военнослужащих, погибших в результате подрыва джипа в южной части сектора Газы. Сообщение о гибели военнослужащих передано их семьям.

Майор Омри-Хай Бен-Моше, 26 лет, из Цафрии – командир роты в батальоне "Декель" (школа офицеров), командовал ротой в бригаде "Цанханим", погиб в бою на юге сектора Газы.

Лейтенант Рон Ариэли, 20 лет, из Хадеры – курсант батальона "Декель" (Школа офицеров), боец бригады "Голани", погиб в бою на юге сектора Газы.

Лейтенант Эйтан Авнер Бен-Ицхак, 22 года, из Ар-Браха, курсант батальона "Декель" (Школа офицеров), боец бригады коммандос, погиб в бою на юге сектора Газы.

Лейтенант Эран Шелем, 23 года, из Рамат-Йоханана, курсант батальона "Декель" (Школа офицеров), боец подразделения спецназа "Сайерет Маткаль", погиб в бою на юге сектора Газы.

Глава пресс-службы ЦАХАЛа Эфи Дефрин сообщил, что в ходе этого инцидента еще один боец получил тяжелые ранения, и двое получили ранения средней степени тяжести. Военнослужащие пострадали в результате взрыва заложенного против них взрывного устройства во время оперативной деятельности в районе Дженейне в Рафиахе, где израильские силы занимаются уничтожением террористической инфраструктуры.