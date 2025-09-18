x
18 сентября 2025
18 сентября 2025
18 сентября 2025
последняя новость: 18:48
18 сентября 2025
Израиль

Ударный беспилотник упал в Эйлате, падению предшествовала тревога

время публикации: 18 сентября 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 18:56
Соцсети

По данным оперативных групп пожарно-спасательной службы, ударный беспилотник, вторжение которого в воздушное пространство Израиля было зафиксировано несколько минут назад, упал в районе Эйлата.

Падению БПЛА предшествовало срабатывание воздушной тревоги на территории города и его окрестностей.

Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.

Полиция сообщает о выезде крупных сил к месту падения летательнрого аппарата, в настоящий момент полиция не может точно сказать, идет речь об обломках противоракеты или о беспилотнике.

Полиция обращается к жителям Эйлата и к отдыхающим с просьбой не приближаться к месту взрыва, в случае обнаружения обломков обращайтесь в полицию по телефону 100.

