Ударный беспилотник упал в Эйлате, падению предшествовала тревога
время публикации: 18 сентября 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 18:56
По данным оперативных групп пожарно-спасательной службы, ударный беспилотник, вторжение которого в воздушное пространство Израиля было зафиксировано несколько минут назад, упал в районе Эйлата.
Падению БПЛА предшествовало срабатывание воздушной тревоги на территории города и его окрестностей.
Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.
Полиция сообщает о выезде крупных сил к месту падения летательнрого аппарата, в настоящий момент полиция не может точно сказать, идет речь об обломках противоракеты или о беспилотнике.
Полиция обращается к жителям Эйлата и к отдыхающим с просьбой не приближаться к месту взрыва, в случае обнаружения обломков обращайтесь в полицию по телефону 100.