ДТП в Иудее, пострадали четыре женщины
время публикации: 18 сентября 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 09:14
Утром 18 сентября на дороге 3670, недалеко от поселка Мецад (Асфар) в Иудее, столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие были направлены в иерусалимские больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек".
Судя по сообщению МАДА, пострадали четыре женщины 25-30 лет: две в тяжелом состоянии, две в состоянии средней тяжести.
Обстоятельства ДТП уточняются.