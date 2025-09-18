x
18 сентября 2025
|
последняя новость: 09:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2025
|
18 сентября 2025
|
последняя новость: 09:45
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП в Иудее, пострадали четыре женщины

Мада
ДТП
Иудея и Самария
время публикации: 18 сентября 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 09:14
ДТП в Иудее, пострадали четыре женщины
Пресс-служба МАДА

Утром 18 сентября на дороге 3670, недалеко от поселка Мецад (Асфар) в Иудее, столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие были направлены в иерусалимские больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек".

Судя по сообщению МАДА, пострадали четыре женщины 25-30 лет: две в тяжелом состоянии, две в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 сентября 2025

В Тель-Авиве мотоцикл сбил юношу на электросамокате
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 сентября 2025

В Тель-Авиве женщина упала с электросамоката, она в тяжелом состоянии