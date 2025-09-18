ДТП в Иудее, пострадали четыре женщины

Утром 18 сентября на дороге 3670, недалеко от поселка Мецад (Асфар) в Иудее, столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие были направлены в иерусалимские больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек".

Судя по сообщению МАДА, пострадали четыре женщины 25-30 лет: две в тяжелом состоянии, две в состоянии средней тяжести.

Обстоятельства ДТП уточняются.