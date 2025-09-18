Поджог автомобиля в Иерусалиме во время протеста: арестованы пять человек

Полиция уведомляет о продолжении расследования по делу о поджоге мусорных баков 3 сентября в иерусалимском районе Рехавия, в результате которого сгорел автомобиль.

В официальном сообщении сказано, что по этому делу арестованы пять подозреваемых. Недавно суд продлил срок содержания под стражей некоторых из них. Сегодня, 18 сентября, еще двое обвиняемых будут доставлены в суд для рассмотрения ходатайства полиции о продлении срока содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, машина, сгоревшая в районе Рехавия, принадлежала военнослужащему, который должен был вскоре вернуться на резервистскую службу в Газу.

Поджоги в Иерусалиме, по данным следствия, были связаны с "днем помех" – акцией протеста, участники которой добивались от правительства Израиля прекращения боевых действий в Газе и заключения сделки с ХАМАСом ради спасения заложников.