Израиль

Поджог автомобиля в Иерусалиме во время протеста: арестованы пять человек

Акции протеста
Полиция
Иерусалим
Расследование
время публикации: 18 сентября 2025 г., 08:33 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 08:40
Поджог автомобиля в Иерусалиме во время протеста: арестованы пять человек
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция уведомляет о продолжении расследования по делу о поджоге мусорных баков 3 сентября в иерусалимском районе Рехавия, в результате которого сгорел автомобиль.

В официальном сообщении сказано, что по этому делу арестованы пять подозреваемых. Недавно суд продлил срок содержания под стражей некоторых из них. Сегодня, 18 сентября, еще двое обвиняемых будут доставлены в суд для рассмотрения ходатайства полиции о продлении срока содержания под стражей.

Как сообщалось ранее, машина, сгоревшая в районе Рехавия, принадлежала военнослужащему, который должен был вскоре вернуться на резервистскую службу в Газу.

Поджоги в Иерусалиме, по данным следствия, были связаны с "днем помех" – акцией протеста, участники которой добивались от правительства Израиля прекращения боевых действий в Газе и заключения сделки с ХАМАСом ради спасения заложников.

Израиль
