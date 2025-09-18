x
18 сентября 2025
|
последняя новость: 17:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2025
|
18 сентября 2025
|
последняя новость: 17:21
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: будут нанесены удары по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 сентября 2025 г., 16:56 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 17:03
ЦАХАЛ: будут нанесены удары по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля предупредила о скором нанесении ударов по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" по всему южному Ливану.

В заявлении ЦАХАЛа сказано, что это будет сделано в ответ на попытки возобновить террористическую деятельность на юге Ливана.

Согласно предупреждению, будут атакованы цели в деревнях Мис аль-Джабаль, Кфар-Тибнит, Деббин.

ЦАХАЛ рекомендует тем, кто находится в зданиях, используемых "Хизбаллой", немедленно их покинуть и отойти от них на расстояние не менее 500 метров.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 сентября 2025

713-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии, теракт на "Алленби"