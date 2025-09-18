ЦАХАЛ: будут нанесены удары по объектам "Хизбаллы" в южном Ливане

Армия обороны Израиля предупредила о скором нанесении ударов по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" по всему южному Ливану.

В заявлении ЦАХАЛа сказано, что это будет сделано в ответ на попытки возобновить террористическую деятельность на юге Ливана.

Согласно предупреждению, будут атакованы цели в деревнях Мис аль-Джабаль, Кфар-Тибнит, Деббин.

ЦАХАЛ рекомендует тем, кто находится в зданиях, используемых "Хизбаллой", немедленно их покинуть и отойти от них на расстояние не менее 500 метров.