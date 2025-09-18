x
18 сентября 2025
|
последняя новость: 17:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2025
|
18 сентября 2025
|
последняя новость: 17:21
18 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Решение суда: в Акко пройдут перевыборы мэра

Судебные решения
время публикации: 18 сентября 2025 г., 16:47 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 16:55
Решение суда: в Акко пройдут перевыборы мэра
David Cohen/Flash90

Окружной суд Хайфы постановил, что следует провести новые выборы мэра Акко в связи с подозрениями в адрес действующего мэра Амихая Бен-Шлуша.

Бен-Шлуш был задержан в марте. Он и его заместители подозреваются в даче взяток, подкупе избирателей и других правонарушениях.

В окружной суд Хайфы был подан иск Охада Сегева, боровшегося за кресло мэра Акко и проигравшего Бен-Шлушу. По словам проигравшего кандидата, действующий мэр совершил подкуп избирателей в "немыслимых масштабах".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 марта 2025

Мэр Акко и его заместитель задержаны по подозрению в подкупе избирателей