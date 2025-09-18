Решение суда: в Акко пройдут перевыборы мэра

Окружной суд Хайфы постановил, что следует провести новые выборы мэра Акко в связи с подозрениями в адрес действующего мэра Амихая Бен-Шлуша.

Бен-Шлуш был задержан в марте. Он и его заместители подозреваются в даче взяток, подкупе избирателей и других правонарушениях.

В окружной суд Хайфы был подан иск Охада Сегева, боровшегося за кресло мэра Акко и проигравшего Бен-Шлушу. По словам проигравшего кандидата, действующий мэр совершил подкуп избирателей в "немыслимых масштабах".