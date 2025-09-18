x
Израиль

Акции протеста против призыва: перекрыты дороги в Иерусалиме, в Бейт-Шемеше и в Бней-Браке

Акции протеста
Призыв ультраортодоксов
Транспорт
время публикации: 18 сентября 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 18:27
Акции протеста против призыва: перекрыты дороги в Иерусалиме, в Бейт-Шемеше и в Бней-Браке
Пресс-служба полиции Израиля

Массовые акции протеста против призыва ультрарелигиозных молодых людей в ЦАХАЛ проходят в четверг вечером в разных районах страны. На въезде в Иерусалим несколько сотен ультраортодоксов перекрыли движение под "Струнным мостом" ("Гешер а-Мейтарим").

В районе Кирьят-Моше заблокировано движение легкорельсового трамвая, участники акции протеста также нанесли ущерб составу и нападали на полицейских.

Десятки ультраортодоксов перегородили шоссе №4 в районе Бней-Брака, перекрыт также перекресток возле Модиина и шоссе №90 у перекрестка Рош-Пина.

Сотрудники полиции пытаются мирно убедить демонстрантов покинуть проезжую часть, из-за акций протеста возникли многокилометровые пробки. Организаторы акций призывают также перекрывать трассы в других районах страны.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
