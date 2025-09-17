x
Израиль

Демонстранты-"харедим" отбили дезертира у военной полиции возле тюрьмы №10

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 17 сентября 2025 г., 23:55 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 00:09
Демонстранты-"харедим" отбили дезертира у военной полиции возле тюрьмы №10
Gili Yaari /Flash90

Несколько десятков ультрарелигиозных демонстрантов, устроивших в среду вечером акцию протеста против ареста уклоняющихся от призыва в армию "харедим" возле военной тюрьмы №10, сумели освободить одного из дезертиров. В ходе беспорядков двое военнослужащих получили легкие травмы.

Демонстранты перегородили дорогу транспорту, доставившему ультрарелигиозных призывников, уклонявшихся от службы в армии, и сумели вытащить из машины одного из них. Дезертир с их помощью скрылся с места происшествия.

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, в рамках операции по принудительному призыву ультрарелигиозных уклонистов были задержаны несколько дезертиров, всем им были вынесены дисциплинарные приговоры, и они были направлены в военную тюрьму.

Когда военный транспорт подъезжал к тюрьме №10 возле развязки Кфар-Йона, путь машине перегородили участники демонстрации. Демонстранты забросали машину камнями и распылили слезоточивый газ, в результате чего пострадали двое военнослужащих.

Во время инцидента одному из задержанных удалось сбежать. В ЦАХАЛе подчеркивают, что решительно осуждают любые насильственные действия против военнослужащих, выполняющих закон.

