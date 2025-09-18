В Беэр-Шеве проходит акция протеста бедуинов

В Беэр-Шеве около комплекса правительственных зданий проходит акция протеста бедуинов, требующих прекращения сноса незаконных построек в их поселках.

Акция приурочена ко вчерашним действиям полиции и Земельного управления в поселке Ас-Сир (между Севев-Шалом и Беэр-Шевой), где были разрушены десятки незаконных строений.

Некоторые демонстранты выступают с резкой критикой в адрес министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, заявляет, что он "объявил войну" бедуинам Негева.

Для обеспечения порядка в Беэр-Шеве привлечены значительные силы полиции.