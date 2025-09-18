Поставки гуманитарной помощи через КПП "Алленби" прекращены из-за теракта

После теракта на пограничном переходе "Алленби", совершенного водителем грузовика по доставке гуманитарной помощи, принято решение приостановить перевозку гуманитарных грузов через КПП до завершения расследования.

Поставки по другим маршрутам продолжаются без изменений.

Напомним, днем 18 сентября на границе с Иорданией, на пограничном переходе "Алленби", был совершен теракт с применением огнестрельного оружия и холодного оружия. Погибли два человека, террорист застрелен.

По сообщению Ynet, нападавшим был гражданин Иордании, которого иорданская армия после демобилизации наняла для перегона грузовика с гуманитарной помощью из Иордании в сектор Газы. Он открыл огонь по прибытии на контрольно-пропускной пункт, до того как грузовик прошел требуемую проверку.