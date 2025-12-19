x
19 декабря 2025
Израиль

Вооруженное нападение в Беэр-Шеве: ранен молодой мужчина

время публикации: 19 декабря 2025 г., 13:49 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 13:52
Вооруженное нападение в Беэр-Шеве: ранен молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте 24 лет получил тяжелые ножевые ранения в результате вооруженного нападения на улице А. Л. Зисо в Беэр-Шеве.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Израиль
