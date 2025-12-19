Вооруженное нападение в Беэр-Шеве: ранен молодой мужчина
время публикации: 19 декабря 2025 г., 13:49 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 13:52
Мужчина в возрасте 24 лет получил тяжелые ножевые ранения в результате вооруженного нападения на улице А. Л. Зисо в Беэр-Шеве.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему неотложную помощь на месте происшествия, после чего эвакуировали его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.