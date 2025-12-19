ЦАХАЛ раскрыл детали секретного морского проекта "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала фрагменты допросов Имада Ахмаза, офицера военно-морских сил "Хизбаллы", которого позже обменяли на Елизавету Цуркову, захваченную террористами иракской группировки "Катаиб Хизбалла".

Имад Фадель Амхаз был захвачен в ходе специальной операции ВМС ЦАХАЛа в феврале 2024 года в прибрежном городе Батрун на севере Ливана. Операцию осуществили бойцы подразделения специального назначения ВМС ЦАХАЛа – "Шайетет 13" ("13-й флотилии").

ЦАХАЛ официально подтвердил, что операция по кодовым названием "За спиной" была проведена группой спецназа "Шайетет 13". Уточняется, что Имад Ахмаз был офицером 7900-го подразделения "Хизбаллы", отвечавшего за обслуживание и запуски ракет "земля-море".

Следствием было установлено, что Ахмаз проходил профессиональную подготовку в Иране и Ливане, а также обучался в гражданском морском институте "Марсати".

В ходе допросов Ахмаз рассказал "чувствительную разведывательную информацию" о проекте 7900, который описывается как один из наиболее засекреченных в "Хизбалле": речь идет о создании организованной инфраструктуры морского террора под гражданским прикрытием для атак на израильские и международные цели. По данным военной, проект курировался напрямую лидером "Хизбаллы" Хасаном Насраллой, а также высокопоставленными функционерами, включая Фуада Шукра и Али Абд аль-Хасана Нур ад-Дина, ответственного за "морское досье" в "Хизбалле".

В ЦАХАЛе заявили, что после срыва цепочки управления проектом и с учетом информации, полученной на допросах Ахмаза, удалось затормозить развитие морского проекта "Хизбаллы" в критический момент.