Израиль

ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержаны более 40 разыскиваемых за террор

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 19 декабря 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 12:31
ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в Иудее и Самарии в ходе операций были задержаны более 40 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности и конфискованы десятки тысяч шекелей средств, предназначенных для финансирования террора.

В отчете упоминается ликвидация террориста, бросившего взрывное устройство в военных.

Отдельно упомянут арест группы террористов в Дженине.

Сообщается также, что в Иудее на территории Палестинской автономии были конфискованы около 35 незаконно хранившихся беспилотников, а также изъяты пистолет, ножи и патроны.

Израиль
