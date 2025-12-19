ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии задержаны более 40 разыскиваемых за террор

ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в Иудее и Самарии в ходе операций были задержаны более 40 разыскиваемых по подозрению в террористической деятельности и конфискованы десятки тысяч шекелей средств, предназначенных для финансирования террора.

В отчете упоминается ликвидация террориста, бросившего взрывное устройство в военных.

Отдельно упомянут арест группы террористов в Дженине.

Сообщается также, что в Иудее на территории Палестинской автономии были конфискованы около 35 незаконно хранившихся беспилотников, а также изъяты пистолет, ножи и патроны.