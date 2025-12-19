Полиция готова к футбольному матчу на стадионе "Блюмфильд": важные правила для болельщиков

Полиция завершила подготовку к футбольному матчу между командами "Апоэль" (Тель-Авив) и "Маккаби" (Бней-Рейнэ), который пройдет в субботу на тель-авивском стадионе "Блюмфильд". С раннего утра в районе стадиона будут развернуты многочисленные силы полиции, координаторы и охранники, которые будут обеспечивать общественный порядок и безопасность зрителей, а также регулировать дорожное движение в районе проведения матча.

Ворота стадиона откроются в 13:00, начало матча запланировано на 15:00. На входе будет проводиться тщательный досмотр болельщиков, в связи с чем рекомендуется прибыть заранее, чтобы избежать очередей и давки. Вход на стадион с оружием строго запрещен, камеры хранения на входе не предусмотрены.

Запрещено использование дронов во время матча. Запрещено проносить алкоголь, не будут пропускать лиц в состоянии алкогольного опьянения. В окрестностях стадиона будет проводиться усиленный контроль инспекторов, поэтому крайне рекомендуется парковаться исключительно в разрешенных для этого местах.

Болельщикам можно проносить атрибутику исключительно с разрешения полиции и пожарно-спасательной службы. Категорически запрещено проносить файеры, фейерверки и другие пиротехнические средства. Использование пиротехники будет считаться уголовным преступлением, за которое грозит штраф в размере 3000 шекелей.

Вход на матч в масках, балаклавах, "баффах" и другой одежде, затрудняющей идентификацию личности, запрещен. Нарушителям грозит штраф в размере 500 шекелей, и во входе на стадион им будет отказано.

С 11:00 будут перекрыты улицы Омец, Шеэрит Исраэль, А-Тхия.