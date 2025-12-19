Нетаниягу сообщил суду, что не сможет дать показания в воскресенье

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил суду, что у него "очень плотный график в это воскресенье", поэтому заслушать его показания в этот день будет невозможно.

Это произошло уже после того, как суд удовлетворил просьбу главы правительства изменить график его показаний, существенно сократив их количество.

Премьер через своих адвокатов просил внести изменения в график в связи с рядом политических и дипломатических событий, а также в связи с событиями в сфере безопасности, требующими его личного участия.

Суд принял его аргументы лишь частично: расписание было скорректировано, но полной отмены всех запланированных заседаний не произошло. Дача показаний Нетаниягу в понедельник была отменена – однако судьи предложили провести вместо этого судебное заседание в воскресенье.