Мир

СБУ сообщили об атаке на российскую платформу в Каспийском море

Война в Украине
Война в России
время публикации: 19 декабря 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 17:46
СБУ сообщили об атаке на российскую платформу в Каспийском море
AP Photo /Valentina Petrova

Согласно источнику в СБУ Украины, дальнобойные дроны центра спецопераций "Альфа" нанесли новый удар по российской нефтедобывающей платформе в Каспийском море.

Атаке подверглась буровая установка на месторождении "Ракушечное" имени Валерия Грайфера, удар пришелся в район газотурбинной установки.

Это третий удар за неделю по платформе, принадлежащей компании "Лукойл".

Ранее в декабре украинские дроны, как заявлял источник в СБУ, наносили удары по платформам на месторождениях имени Филановского и Корчагина.

Российские власти не комментировали удары по нефтедобывающим платформам в Каспийском море.

Мир
