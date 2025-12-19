СБУ сообщили об атаке на российскую платформу в Каспийском море

Согласно источнику в СБУ Украины, дальнобойные дроны центра спецопераций "Альфа" нанесли новый удар по российской нефтедобывающей платформе в Каспийском море.

Атаке подверглась буровая установка на месторождении "Ракушечное" имени Валерия Грайфера, удар пришелся в район газотурбинной установки.

Это третий удар за неделю по платформе, принадлежащей компании "Лукойл".

Ранее в декабре украинские дроны, как заявлял источник в СБУ, наносили удары по платформам на месторождениях имени Филановского и Корчагина.

Российские власти не комментировали удары по нефтедобывающим платформам в Каспийском море.