СБУ сообщили об атаке на российскую платформу в Каспийском море
время публикации: 19 декабря 2025 г., 17:36 | последнее обновление: 19 декабря 2025 г., 17:46
Согласно источнику в СБУ Украины, дальнобойные дроны центра спецопераций "Альфа" нанесли новый удар по российской нефтедобывающей платформе в Каспийском море.
Атаке подверглась буровая установка на месторождении "Ракушечное" имени Валерия Грайфера, удар пришелся в район газотурбинной установки.
Это третий удар за неделю по платформе, принадлежащей компании "Лукойл".
Ранее в декабре украинские дроны, как заявлял источник в СБУ, наносили удары по платформам на месторождениях имени Филановского и Корчагина.
Российские власти не комментировали удары по нефтедобывающим платформам в Каспийском море.
Ссылки по теме