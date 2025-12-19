Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 19 декабря, температура будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди на севере и в центре, преимущественно слабые.

В Иерусалиме – 8-14 градусов, в Тель-Авиве – 11-20, в Хайфе – 11-19, в Эйлате – 11-20, в Беэр-Шеве – 7-18, на побережье Мертвого моря – 11-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-20, в Ариэле – 9-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-19, на Голанских высотах – 7-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В субботу-воскресенье – переменная облачность. В понедельник-вторник – местами слабые дожди. В среду-четверг – малооблачно.