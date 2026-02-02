x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 18:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 18:55
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Состоялись учения ВМФ Израиля с участием американского эсминца

США
ЦАХАЛ
время публикации: 02 февраля 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 17:22
Состоялись учения ВМФ Израиля с участием американского эсминца
Пресс-служба ЦАХАЛа
Состоялись учения ВМФ Израиля с участием американского эсминца
Пресс-служба ЦАХАЛа
Состоялись учения ВМФ Израиля с участием американского эсминца
Пресс-служба ЦАХАЛа

В районе Красного моря состоялись учения с участием американского эсминца и боевых кораблей ВМФ ЦАХАЛа. Маневры проводились в воскресенье, 1 февраля, в рамках сотрудничества между ВМФ Израиля и Пятым флотом США.

Эсминец США пришвартовался в порту Эйлата в рамках заранее запланированного захода.

"Прибытие эсминца в порт Израиля свидетельствует о тесном сотрудничестве между армиями и флотами двух стран", – подчеркивается в пресс-релизе ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook