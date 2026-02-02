Состоялись учения ВМФ Израиля с участием американского эсминца
время публикации: 02 февраля 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 17:22
В районе Красного моря состоялись учения с участием американского эсминца и боевых кораблей ВМФ ЦАХАЛа. Маневры проводились в воскресенье, 1 февраля, в рамках сотрудничества между ВМФ Израиля и Пятым флотом США.
Эсминец США пришвартовался в порту Эйлата в рамках заранее запланированного захода.
"Прибытие эсминца в порт Израиля свидетельствует о тесном сотрудничестве между армиями и флотами двух стран", – подчеркивается в пресс-релизе ЦАХАЛа.