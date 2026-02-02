x
Израиль

США и Израиль готовятся к удару по Ирану: переговоры на грани срыва

Иран
"Непечатное"
время публикации: 02 февраля 2026 г., 16:57 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 16:57
Давид Шарп
Фото NEWSru.co.il

Военный обозреватель Давид Шарп анализирует последние события вокруг Ирана: срочные визиты в Вашингтон, переброска сил, нервозность в Тегеране и ультимативные требования США – ситуация стремительно приближается к точке невозврата.

Подготовка к возможному американскому удару по Ирану идет полным ходом – и речь идет не о демонстрации силы, а о реальных военных приготовлениях. На этом фоне продолжаются переговоры, успех которых вызывает все больше сомнений.

США, по имеющейся информации, выдвинули Ирану три ключевых требования: фактическое закрытие ядерной программы, ограничения на баллистические ракеты и прекращение поддержки прокси-группировок в регионе. В Тегеране такие условия воспринимают как форму капитуляции, на которую режим аятолл пойти не готов.

Срочные визиты израильского военного руководства в США, тесная координация с Центральным командованием и рост боевой готовности ЦАХАЛа указывают на серьезность намерений сторон. Рассматривается как совместный, так и превентивный удар по Ирану – особенно на фоне прямых угроз в адрес Израиля.

Одновременно Иран проводит ракетные испытания и учения в Ормузском проливе, демонстрируя нервозность и пытаясь оказать давление на региональных игроков. Однако в Вашингтоне все отчетливее звучит мысль: отказ от силового сценария может быть воспринят как слабость.

Подробный разбор военных и политических сценариев – в полном видео.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Израиль
