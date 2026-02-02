x
02 февраля 2026
Пресса

"Маaрив": Цахи Браверман знал о расследовании утечки в Bild и пользовался полученными данными

Суд
время публикации: 02 февраля 2026 г., 15:55 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 15:55
"Маaрив": Цахи Браверман знал о расследовании утечки в Bild и пользовался полученными данными
Marc Israel Sellem/POOL

Суд разрешил к публикации некоторые подробности расследования в отношении так называемой "ночной встречи" руководителя аппарата главы правительства Цахи Бравермана с Эли Фельдштейном.

Как сообщает в понедельник, 2 февраля, "Маарив", полиция расследует подозрение о том, что Браверман знал о ведущемся расследовании утечки секретных материалов в Bild и использовал полученную им в рамках его работы информацию.

Напомним, Эли Фельдштейн в интервью телеканалу "Кан"-11 рассказал, что во время ночной встречи на парковке правительственного комплекса "Кирия" Цахи Браверман уверил его, что сможет "потушить" расследование. Браверман отрицает, что говорил что-либо подобное.

Ранее суд запретил Цахи Браверману на протяжении 20 дней контактировать с другими фигурантами дела. Помимо прочего, полиция требует запретить Браверману приближаться к трем сотрудникам Общей службы безопасности (ШАБАК), действующим под псевдонимами Хагай, Анна и Шимон.

Суд рассматривает также вопрос выезда Цахи Бравермана за пределы Израиля: он был назначен послом Израиля в Великобритании, но еще не приступил к исполнению обязанностей.

