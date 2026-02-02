x
02 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ атаковал склады оружия "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

время публикации: 02 февраля 2026 г., 14:55 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 15:30
ЦАХАЛ атаковал склады оружия "Хизбаллы" на юге Ливана
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ заявляет об ударе по складам оружия "Хизбаллы" на юге Ливана.

"Один из объектов, подвергшихся атаке, находился в самом центре населенного пункта. Это еще один пример циничного использования "Хизбаллой" ливанских граждан в качестве живого щита", – заявляет ЦАХАЛ.

"Перед атакой были предприняты многочисленные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая заблаговременное предупреждение населения в этом районе", – подчеркивают военные.

Ливанские источники уточняют: были нанесены два авиаудара по целям в районе Кфар-Тебнита, примерно в 8 км от границы с Израилем.

