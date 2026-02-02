x
Здоровье

Ожидается высокий уровень загрязнения воздуха: пыльная буря из Северной Африки

Погода
Минздрав
время публикации: 02 февраля 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 14:43
Ожидается высокий уровень загрязнения воздуха: пыльная буря из Северной Африки
Фото NEWSru.co.il

Министерство экологии и минздрав предупреждают, что в ближайшие часы по всей территории Израиля ожидается пыльная буря, качество воздуха существенно ухудшится из-за большого количества вдыхаемых частиц.

Пыльная буря объясняется юго-западными ветрами, которые переносят пыль и песок из Северной Африки в наш регион.

Минздрав рекомендует группам риска – людям с сердечными и легочными заболеваниями, пожилым, детям и беременным женщинам – избегать интенсивной физической нагрузки на улице. Остальным рекомендуется снизить уровень физической нагрузки.

