02 февраля 2026
последняя новость: 16:57
02 февраля 2026
02 февраля 2026
последняя новость: 16:57
02 февраля 2026
Наука и Хайтек

Израильские астрономы заново измерили форму Юпитера, теперь учебники придется поправить

Израильские ученые
Астрономия
время публикации: 02 февраля 2026 г., 15:37 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 15:37
Израильские астрономы заново измерили форму Юпитера, теперь учебники придется поправить
NASA, ESA, and A. Simon (GSFC) via AP

Ученые из Института Вейцмана уточнили параметры Юпитера, используя данные миссии "Юнона". Исследование показало, что планета немного меньше и сильнее сплюснута у полюсов, чем считалось ранее.

На протяжении пяти десятилетий наши знания о размерах Юпитера основывались всего на 6 измерениях, сделанных аппаратами Voyager и Pioneer. Теперь современная техника позволила провести гораздо более детальный анализ. Используя 26 новых радиоизмерений, полученных в ходе расширенной миссии зонда "Юнона", астрономы дали самую точную на сегодняшний день оценку формы планеты. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Ученые показали, что по сравнению с прежними оценками диаметр Юпитера на 8 километров меньше в районе экватора, и планета на 24 километра более плоская у полюсов. Такие уточнения кажутся незначительными в масштабах гиганта, но они критически важны для понимания внутреннего строения планеты. Уточненный радиус позволил исследователям совместить данные о гравитации с атмосферными измерениями, устранив давние несоответствия в научных моделях.

Особое внимание в работе было уделено влиянию мощных ветров Юпитера, которые ранее не учитывались при определении его формы. Радиосигналы, проходящие через атмосферу, дали ученым возможность заглянуть под слой облаков и оценить глубину ветров и ураганов. Результаты помогают лучше понять связь между атмосферой и глубокими недрами газовых гигантов. Разработанные учеными методы послужат эталоном для изучения подобных объектов в других звездных системах.

Соавтор работы доктор Эли Галанти подчеркивает важность полученных цифр: "Эти несколько километров имеют существенное значение. Небольшое уточнение радиуса позволяет нашим моделям внутреннего строения Юпитера гораздо лучше соответствовать как гравитационным данным, так и атмосферным измерениям".

Обновленные данные потребуют внесения поправок в учебники астрономии. Хотя физически Юпитер не изменился, методы его изучения стали значительно совершеннее. В будущем результаты команды планируется использовать для анализа данных с европейского аппарата JUICE, который уже направляется к Юпитеру с оборудованием, разработанным в Институте Вейцмана.

Наука и Хайтек
