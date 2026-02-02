Израильские астрономы заново измерили форму Юпитера, теперь учебники придется поправить

Ученые из Института Вейцмана уточнили параметры Юпитера, используя данные миссии "Юнона". Исследование показало, что планета немного меньше и сильнее сплюснута у полюсов, чем считалось ранее.

На протяжении пяти десятилетий наши знания о размерах Юпитера основывались всего на 6 измерениях, сделанных аппаратами Voyager и Pioneer. Теперь современная техника позволила провести гораздо более детальный анализ. Используя 26 новых радиоизмерений, полученных в ходе расширенной миссии зонда "Юнона", астрономы дали самую точную на сегодняшний день оценку формы планеты. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Ученые показали, что по сравнению с прежними оценками диаметр Юпитера на 8 километров меньше в районе экватора, и планета на 24 километра более плоская у полюсов. Такие уточнения кажутся незначительными в масштабах гиганта, но они критически важны для понимания внутреннего строения планеты. Уточненный радиус позволил исследователям совместить данные о гравитации с атмосферными измерениями, устранив давние несоответствия в научных моделях.

Особое внимание в работе было уделено влиянию мощных ветров Юпитера, которые ранее не учитывались при определении его формы. Радиосигналы, проходящие через атмосферу, дали ученым возможность заглянуть под слой облаков и оценить глубину ветров и ураганов. Результаты помогают лучше понять связь между атмосферой и глубокими недрами газовых гигантов. Разработанные учеными методы послужат эталоном для изучения подобных объектов в других звездных системах.

Соавтор работы доктор Эли Галанти подчеркивает важность полученных цифр: "Эти несколько километров имеют существенное значение. Небольшое уточнение радиуса позволяет нашим моделям внутреннего строения Юпитера гораздо лучше соответствовать как гравитационным данным, так и атмосферным измерениям".

Обновленные данные потребуют внесения поправок в учебники астрономии. Хотя физически Юпитер не изменился, методы его изучения стали значительно совершеннее. В будущем результаты команды планируется использовать для анализа данных с европейского аппарата JUICE, который уже направляется к Юпитеру с оборудованием, разработанным в Институте Вейцмана.