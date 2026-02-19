В Газу доставлены еще четверо освобожденных заключенных

В четверг, 19 февраля, в Газу были доставлены четверо освобожденных заключенных, жителей различных районов сектора.

Машины "Красного Креста" привезли их в больницу "Мучеников Аль-Аксы" в Дир аль-Балахе, в центре сектора.

Судя по имеющимся данным, речь не идет об "обмене". Израиль ничего не просил взамен. Освобождены задержанные ранее жители Газы, которым не предъявлялись обвинения.