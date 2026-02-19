x
19 февраля 2026
|
последняя новость: 18:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 февраля 2026
|
19 февраля 2026
|
последняя новость: 18:49
19 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Комитет по управлению Газой внес изменения в свою эмблему, оставив ее похожей на герб ПА

Газа
время публикации: 19 февраля 2026 г., 18:38 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 18:38
Комитет по управлению Газой внес изменения в свою эмблему, оставив ее похожей на герб ПА
Национальный комитет для управления Газой (NCAG)

После скандала с ранее опубликованной эмблемой, полностью повторяющей герб Палестинской автономии, Национальный комитет для управления Газой (NCAG) представил новый вариант этого символа.

Центральным элементом новой эмблемы является орел Саладина – символ арабского национализма, являющийся также главным элементом палестинского герба. Орел изображен на гербовом щите, с двух сторон которого расположены оливковые ветви.

Первый вариант эмблемы был "забракован" Израилем. Из канцелярии премьер-министра заявили, что Национальный комитет для управления Газой (NCAG) самовольно внес изменения в согласованную ранее эмблему этой организации. Израиль объявил, что не допустит использования символики Палестинской автономии.

Согласно сообщениям в палестинских источниках, новый вариант эмблемы не согласовывался с Израилем.

Авигдор Либерман назвал Нетаниягу "основателем палестинского государства" за то, что тому не удалось предотвратить появление палестинской символики на эмблеме организации, которая будет участвовать в управлении сектором Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2026

Комитет для управления Газой самовольно изменил свою эмблему на герб Палестинской автономии